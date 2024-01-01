Tesla создала специальные комнаты для защиты работников дилерских центров

Многочисленные атаки недовольных политикой Илона Маска протестующих заставили некоторых водителей продать свои электромобили Tesla из-за опасений за собственную безопасность. Однако не только водители Tesla становятся жертвами вандалов.

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Дилерские центры компании, а следовательно и их работники, уже неоднократно были атакованы. Очевидно, что сотрудники салонов не могут так легко избежать нападений, но, как отмечает Carscoops, Tesla решила позаботиться о безопасности своего персонала.

Новый отчет показывает, что в некоторых салонах Tesla теперь есть комнаты, где персонал может спрятаться от разъяренных клиентов. Внутренний документ компании под названием “Безопасность для менеджеров: угрозы и агрессия против вашей команды” попал в руки немецкой газеты Handelsblatt благодаря информатору и содержит некоторые интересные подробности.

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В частности, в нем говорится, что сотрудники сервисных центров или шоу-румов могут опасаться за свою безопасность из-за агрессивных клиентов или других посторонних лиц, поэтому Tesla решила ввести отдельные комнаты, в которых они смогут спрятаться от нападающих.

Неизвестно сколько таких комнат существует, а также где они расположены, но что действительно интересно, так это то, что они существовали до 2025 года, то есть предшествовали нынешней волне агрессии против Tesla. Документ также призывает сотрудников стараться проявлять сочувствие, когда они сталкиваются с разъяренным клиентом, и не воспринимать нападения лично.

В общем, автомобили и дилеры Tesla стали целями протестующих, возмущенных деятельностью Илона Маска в должности главы департамента по повышению эффективности (DOGE) и другими действиями от имени нового правительства США и президента Дональда Трампа.

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В результате десятки автомобилей и дилерских центров в разных местах по всему миру были обстреляны, разрисованы граффити, подожжены или избиты. К слову, это привело к тому, что некоторым вандалам выдвинули обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом.