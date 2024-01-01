Американец забросал дилерский центр Tesla самодельным напалмом

Как рассказывает Carscoops, 40-летнего мужчину из Альбукерке уже арестовали. В отчете Министерства юстиции говорится, что нападение было совершено 9 февраля. Следствие обнаружило, что транспортные средства были подожжены “самодельным напалмом”.

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Кроме поджогов, нападающий также покрыл шесть автомобилей черно-красными граффити, включающие сочетание свастики и сообщений “Die Elon” и “Die Tesla Nazi”. Камеры зафиксировали, что Вагнер был одет в черную одежду и маску, но все же такая маскировка не помешала установить его личность.

Отмечается, что через месяц после атаки на дилера Tesla, он совершил на штаб-квартиру Республиканской партии Нью-Мексико, подожгли входную дверь и подъезд. Вагнер подъехал к зданию на белом Hyundai Accent.

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Агенты ФБР и ATF провели обыск в доме подозреваемого и обнаружили восемь самодельных зажигательных смесей, материалы для их изготовления и трафареты с фразами для граффити. За оба нападения ему предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества с помощью пожара. За каждый из них предусматривается наказание от 5 до 20 лет заключения.