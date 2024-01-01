Американець закидав дилерський центр Tesla саморобним напалмом

Як розповідає Carscoops, 40-річного чоловіка з Альбукерке вже заарештували. У звіті Міністерства юстиції йдеться, що напад було здійснено 9 лютого. Слідство виявило, що транспортні засоби були підпалені “саморобним напалмом”.

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Окрім підпалів, нападник також вкрив шість автівок чорно-червоними графіті, що включали поєднання свастики та повідомлень “Die Elon” і “Die Tesla Nazi”. Камери зафіксували, що Вагнер був одягнутий в чорний одяг та маску, але все ж таке маскування не завадило встановити його особу.

Зазначається, що через місяць після атаки на дилера Tesla, він вчинив на штаб-квартиру Республіканської партії Нью-Мексико, підпаливши вхідні двері та під’їзд. Вагнер під’їхав до будівлі на білому Hyundai Accent.

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Агенти ФБР та ATF провели обшук в будинку підозрюваного й виявились вісім саморобних запальних сумішей, матеріали для їх виготовлення та трафарети з фразами для графіті. За обидва напади йому висунули звинувачення у навмисному знищенні майна за допомогою пожежі. За кожен з них передбачається покарання від 5 до 20 років ув’язнення.