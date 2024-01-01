Як виглядає тюнінг вихлопної системи на Tesla Model Y: відео

Багато автолюбителів часто скаржаться на те, що електромобілям бракує “душі”, оскільки вони не мають унікального звуку двигуна та вихлопної системи. Американець вирішив виправити це й створив веселий комплект вихлопу для Model Y, що замість газів викидає в атмосферу сотні мильних бульок.

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Як зазначає Carscoops, відео, яке демонструє роботу бульбашкового вихлопу, було вперше опубліковане на Reddit і привернуло чимало уваги власників електрокросовера від Tesla. Чоловік, який створив набір, розмістив оголошення на Facebook Marketplace. Вартість системи зі встановленням становить 700 доларів

У списку зазначено, що в набір входить невеликий резервуар, що розміщується у багажнику, який наповнюється розчином для бульбашок. Далі система керується за допомогою бездротового пульта дистанційного керування. Автор вихлопу каже, що ідею придумав його син, і завдяки його інженерній освіті він отримав завдання втілити її в реальність.

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Наразі комплект для бульбашок можна придбати та встановити лише у Вестоні, штат Массачусетс. Однак у публікації на Reddit зазначається, що незабаром буде випущено більше одиниць й клієнти з будь-якої точки США зможуть замовити їх.