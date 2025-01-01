Шум автомобілів здатен викликати діабет

Згідно із звітом Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA), на який посилається Укравтопром, понад 110 млн людей в Європі страждають від високого рівня шумового забруднення. Дослідники запевняють, що це завдає шкоди здоров'ю і може викликати діабет.

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“Фізіологічний стрес і порушення сну, що виникають внаслідок цього, призводять до 66 тис передчасних смертей на рік, а також до багатьох випадків серцевих захворювань, діабету і депресії”, - пише Тhe Guardian.

У звіті EEA основна увага приділяється шуму від автомобілів, від якого постраждало 92 млн людей. На переконання дослідників, шкода для здоров'я від шуму є значно більшою, ніж від більш відомих ризиків, таких як пасивне куріння або вплив свинцю.

Дослідники вважають, що можна вжити деяких заходів для покращення ситуації. За їхніми словами, швидкісні обмеження у містах та збільшення використання малошумних шин здатні суттєво зменшити рівень цієї серйозної загрози.