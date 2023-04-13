Арнольд Шварценеггер собственноручно залатал яму на одной из улиц Лос-Анджелеса

Он устал ждать, пока власти города отремонтируют дорожное полотно. Звезда Голливуда взял в руки лопату и устранил проблему.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе

У себя в твиттере Шварценеггер написал: «Сегодня после того, как весь район был возмущен этой гигантской рытвиной, из-за которой машины и велосипеды уже несколько недель ломаются, я вышел со своей командой и залатал ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать».