Арнольд Шварценеггер власноруч залатав яму на одній із вулиць Лос-Анджелеса

Він втомився чекати, доки влада міста відремонтує дорожнє полотно. Зірка Голлівуду взяв до рук лопату та усунув проблему.

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У себе в твіттері Шварценеггер написав: «Сьогодні, після того, як весь район був обурений цією гігантською вибоїною, через яку машини та велосипеди вже кілька тижнів ламаються, я вийшов зі своєю командою і залатав її. Я завжди кажу, давайте не будемо скаржитися, давайте щось із цим робити».