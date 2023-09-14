Обещанная правительством Швейцарии машина для гуманитарного разминирования Digger DTR D-250 прибыла 13 сентября в Украину: подарок адресован инженерным подразделениям ГСЧС.

Четырехосный грузовой автомобиль MAN доставил роботизированную машину в контейнерном выносном кузове. В автомобильном прицепе производитель привез ремкомплекты.

На сайте министерства обороны Швейцарии сообщается, что общая сумма поставки составляет 1 252 200 евро. Кроме гусеничной машины разминирования, в транш входит грузовик с прицепом и целая партия запчастей, которых должно хватить на три года.

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Также в официальном пресс-релизе оборонного ведомства сообщается, что проект предусматривает командировку в Украину специалистов Digger, которые будут на месте обучать украинских пиротехников. Все это направлено на то, чтобы сделать операции по разминированию более безопасными, быстрыми и эффективными.

Роботизированная машина с дистанционным управлением может работать на полукилометровом расстоянии от оператора. Однако это только паспортная характеристика, достигнутая в ходе тестовых испытаний. На самом деле на такой дистанции никто не работает. Среднее операционное расстояние между оператором и машиной колеблется от 100 до 150 метров.

Digger D-250 перед отправкой в Украину успешно прошел испытания на противотанковых минах с тротиловым эквивалентом до 8 кг по протоколу CWA 15044.

Гусеничная ходовая база обеспечивает рациональное деление веса на земле, улучшая способность работы на рельефе любой местности.

Машина дистанционного разминирования изготовлена некоммерческой швейцарской организацией Digger Foundation. Фото: newsd.admin.ch

Дистанционный сапер комплектуется дизельным двигателем John Deere мощностью 250 л.с. специально разработанной системой охлаждения, что позволяет ему работать на полную мощность в самых жарких условиях.

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Поскольку машина в операционном режиме постоянно находится в сплошной пыли, ее обеспечили системой тройного воздушного фильтра, защищающего двигатель от пыли.

Почти 12-тонная машина разминирования (с передней навеской) за один проход обрабатывает цилиндрическим культиватором барабанного типа участок шириной 2,32 метра.