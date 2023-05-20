Систему подвески передних сидений можно увидеть на их спинке, и это действительно выглядит как супертехнологичное изделие.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 года доступна только в США, и это тем более досадно, что в ней предусмотрены оригинальные сиденья, которых нет ни в одном другом серийном автомобиле. Toyota называет их IsoDynamic Performance Seat.

Также интересно задние сиденья у некоторых авто оказались не очень безопасными

На первый взгляд, к сиденью просто приспособлены два амортизатора, но каждый из них выполняет свою работу. Два поглощают удары от вертикального движения и два – от бокового движения. Кроме того, внутри есть пара больших шаровых шарниров, позволяющих сидению двигаться несколько независимо от остальной машины. Все это поможет уменьшить количество потрясений и ушибов, которые испытывают передние пассажиры на бездорожье, улучшая комфорт и уменьшая усталость. Испытатели TRD Pro ездили быстрее по бездорожью с активным сиденьем, чем с зафиксированным, поскольку они чувствовали себя комфортнее и увереннее.

Новые сиденья поставляются в версии TRD Pro. Это высокоскоростная внедорожная версия в линейке Tacoma.

Эти амортизаторы также регулируются благодаря изменению давления воздуха, которое можно регулировать через отверстия на спинках сидений. Toyota дает некоторые рекомендации по давлению на основе веса пассажира, но, конечно, вы сможете настроить их в соответствии со своими предпочтениями.

Части рамы сиденья изготовлены из стекловолокна. Они имеют большинство регулировок, как и у обычных сидений, а также обогрев и вентиляцию. Новые сиденья прошли такие же краш-тесты, как и любые другие сидения Toyota, так же безопасны, как и остальные.