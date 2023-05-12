Американский институт страхования дорожной безопасности (IIHS) провел новый краш-тест с умеренным перекрытием передней части автомобиля. Неудовлетворительными оказались результаты на задних сиденьях для небольших людей или детей у Subaru Crosstrek, Kia Forte и Nissan Sentra.

Новая методика краш-теста заключалась в том, что на заднем сиденье был манекен размером с 12-летнего ребенка или маленькую женщину. Результаты оказались неожиданными: вероятность смертельных случаев на задних сиденьях превысила вероятность гибели на передних, хотя годами считалось наоборот. Испытание проводилось на пяти автомобилях, преимущественно седанах, и обнаружило, что защита задних сидений требует значительного усовершенствования.

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Институт разбил в краш-тесте следующие автомобили: Honda Civic, Toyota Corolla, Subaru Crosstrek, Kia Forte и Nissan Sentra. Только два автомобиля – Civic и Corolla – показали себя лучше всего, хотя и получили вторую оценку "Приемлемо". Crosstrek, Forte и Sentra получили самую низкую оценку “Плохо”.

Во всех транспортных средствах наблюдалось скольжение ремня безопасности вверх от талии, увеличивая вероятность травм живота. Civic и Corolla хорошо защищали три зоны, за которыми наблюдает IIHS: грудь, бедра, голову и шею. Последние три модели показали гораздо более высокий риск травм головы, шеи и грудной клетки с оценками от “Плохо” до “Незначительно”.

Безусловно, не только эти автомобили демонстрируют несоответствие безопасности спереди и сзади. Многие другие транспортные средства, которые IIHS испытали в новом тесте на перекрытие, также показали плохие результаты. Это, конечно, проблема во всех сегментах.

IIHS имеет несколько предложений по улучшению результатов на заднем сиденье. Среди них – использование предварительных натяжителей ремней безопасности.

Впрочем, IIHS подчеркнул, что, несмотря на отставание безопасности на заднем сиденье, это все равно самое безопасное место для детей. Причина в том, что подушки безопасности могут травмировать детей. Кроме того, задние сиденья не менее безопасны, чем были раньше. Причина, по которой передняя часть становится безопаснее, заключается в значительном усовершенствовании безопасности переднего пассажира с акцентом на подушках безопасности, ремнях безопасности, натяжителях и структурных усовершенствованиях.