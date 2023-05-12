Американський Інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) провів новий краш-тест з помірним перекриттям передньої частини автомобіля. Незадовільними виявились результати на задніх сидінях для невеликих людей чи дітей у Subaru Crosstrek, Kia Forte і Nissan Sentra.

Нова методика краш-тесту полягала в тому, що на задньому сидінні був манекен розміром з 12-річну дитину або маленьку жінку. Результати виявились несподіваними: імовірність смертельних випадків на задніх сидіннях перевищила ймовірність загибелі на передніх, хоча роками вважалось навпаки. Випробування проводилось на п’яти автомобілях, переважно седанах, і виявило, що захист задніх сидінь потребує значного вдосконалення.

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Інститут розбив у краш-тесті такі автомобілі: Honda Civic, Toyota Corolla, Subaru Crosstrek, Kia Forte і Nissan Sentra. Лише два автомобілі – Civic і Corolla – показали себе найкраще, хоча й отримали другу оцінку “Прийнятно”. Натомість Crosstrek, Forte і Sentra отримали найнижчу оцінку “Погано”.

У всіх транспортних засобах спостерігалося ковзання ременя безпеки вгору від талії, збільшуючи ймовірність травм живота. Civic і Corolla добре захищали три зони, за якими спостерігає IIHS: груди, стегна, голову та шию. Останні три моделі показали набагато вищий ризик травм голови, шиї та грудної клітини з оцінками від “Погано” до “Незначно”.

Безумовно, не лише ці автомобілі демонструють невідповідність між безпекою спереду та ззаду. Багато інших транспортних засобів, які IIHS випробував у новому тесті на перекриття, також показали погані результати. Тож це, звісно, проблема в усіх сегментах.

IIHS має кілька пропозицій щодо покращення результатів на задньому сидінні. Серед них – використання попередніх натягувачів ременів безпеки.

Втім, IIHS підкреслив, що, попри відставання безпеки на задньому сидінні, це все одно найбезпечніше місце для дітей. Причина в тому, що подушки безпеки можуть травмувати дітей. Крім того, задні сидіння не менш безпечні, ніж були раніше. Причина, за якою передня частина стає безпечнішою, полягає в значному вдосконаленні безпеки переднього пасажира з акцентом на подушках безпеки, ременях безпеки, натягувачах і структурних удосконаленнях.