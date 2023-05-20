Систему підвіски передніх сидінь можна побачити на їх спинці, і це дійсно виглядає як супер-технологічний виріб.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року доступна лише у США, і це тим більше прикро, що вона має оригінальні сидіння, яких немає в жодному іншому серійному автомобілі. Toyota називає їх IsoDynamic Performance Seat.

Також цікаво задні сидіння в деяких авто виявились не дуже безпечними

На перший погляд, до сидіння просто пристосовані два амортизатори, але кожен з них виконує свою роботу. Два поглинають удари від вертикального руху та два – від бічного руху. Крім того, всередині є пара великих кульових шарнірів, які дозволяють сидінню рухатися дещо незалежно від решти машини. Все це допоможе зменшити кількість потрясінь і ударів, які відчувають передні пасажири на бездоріжжі, покращуючи комфорт та зменшуючи втому. Випробувачі TRD Pro їздили швидше бездоріжжям з активним сидінням, ніж із зафіксованим, оскільки вони почувалися комфортніше та впевненіше.

Нові сидіння поставляють у версії TRD Pro. Це високошвидкісна позашляхова версія в лінійці Tacoma.

Ці амортизатори також регулюються завдяки зміні тиску повітря, який можна регулювати через отвори на спинках сидінь. Toyota надає деякі рекомендації щодо тиску на основі ваги пасажира, але, звичайно, ви зможете налаштувати їх відповідно до своїх уподобань.

Частини рами сидіння виготовлені зі скловолокна. Вони мають більшість регулювань, як і у звичайних сидінь, а також обігрів та вентиляцію. Нові сидіння пройшли такі ж краш-тести, як і будь-які інші сидіння Toyota, тож такі ж безпечні, як і решта.