Автомобили регулярно становятся жертвами угонщиков, но цена "сигналки" с установкой может достигать нескольких сотен долларов. Можно сэкономить до половины суммы, если установить охранную систему своими руками

Работы с электрооборудованием среди водителей считаются неким волшебным действом, а уж когда дело доходит до электроники, то для большинства – это настоящий космос. А зря.

Прежде чем взяться за самостоятельное подключение сигнализации на авто, надо представить себе, куда должен быть подключен каждый элемент комплекта

При наличии хорошей пошаговой инструкции вполне реально своими силами установить на автомобиль охранную систему. Однако, сразу скажем, что это не совсем просто, и далеко не всегда получается сделать так, как это сделает профессионал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему на автомобиле сам собой срабатывает сигнал тревоги сигнализации

Итак, браться за самостоятельную установку сигнализации на автомобиль можно, если соблюдены следующие условия:

Машина имеет электрооборудование без CAN-шины

Есть родная инструкция к охранной системе – на понятном языке и с указаниями по инсталляции и программированию

Есть схема электрооборудования автомобиля

Вы готовы пожертвовать некоторыми функциями “сигналки”

Если нет подобной схемы, подключить охранную систему своими руками любителю практически невозможно

Как монтировать сигнализацию самостоятельно

Прежде всего, следует понять, какие подключения есть к главному блоку охранной системы:

Питание . Его следует сделать независимым от положения замка зажигания, хотя лучше не тянуть провода прямо от аккумулятора, а найти точку с постоянным +12 В где-то в труднодоступном для злоумышленников месте. И не забывайте про предохранитель!

Реле , которое выполняет главную функцию системы. Обычно вторичные контакты этого реле врезают в цепь питания топливного насоса или системы зажигания, чтобы обесточить их в режиме охраны

Исполнительные механизмы (актуаторы) дверных замков, которые блокируют двери для открывания извне. Это не сложно, начинать надо с 5-проводного актуатора для водительской двери. Хотя иногда после монтажа нужно будет настроить длительность импульса (большинство “сигналок” это позволяет)

Аварийная сигнализация или габаритные огни для визуального “общения” с владельцем. Тут придется подумать, посидев немного над схемой автомобиля – или физически найти нужный провод, скажем, возле кнопки “аварийки”.

Жгуты разноцветных проводов имеют впечатляющий вид, но если четко разобраться, какой куда должен идти, все становится намного проще

Сирена . Это несложно – два провода от сирены надо соединить с соответствующими контактами на главном блоке. Разве что саму сирену иногда приходится покупать за отдельные деньги.

Антенный модуль . Поскольку это компонент из комплекта, здесь тоже все просто – надо соединить два штатных разъема.

Сигнальный светодиод. Иногда он встроенный в антенный модуль (и тогда подключается одним общим штекером), иногда ставится отдельно – тогда пара проводов для него персональная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему быстро садится аккумулятор в автомобиле

Кнопка Valet . С подключением к блоку проблем не будет, а вот с размещением не спешите: ее следует поставить с одной стороны совсем незаметно, а с другой – более-менее доступно. И главное – не забыть, куда вы ее спрятали!

Провода вспомогательных сервисных функций. Возможно, вам захочется управлять с брелка замком багажника, приводами люка и стеклоподъемниками. Самым трудным здесь будет разобраться, во-первых, какой провод на выходе из блока выбрать, а во-вторых, к какой точке в проводке автомобиля его подсоединить. В случае с дешевыми моделями “сигналок” придется использовать промежуточное реле.

Какие контакты главного блока подключать к каким периферийным компонентам, должно быть расписано в инструкции к системе. Но будьте внимательны, проверяйте все по несколько раз.

Имея столь подробную схему соединений, подключить охранную систему сможет даже человек с минимальным уровнем электротехнических знаний

Несколько советов инсталлятору-аматору

При наладке системы или проверяя, поступает ли сигнал на тот или иной исполнительный прибор (реле, сигналку, активация сервоприводов), не подсоединяйте сразу сам потребитель. Используйте для этого тестер-мультиметр в режиме вольтметра или контрольную лампочку.

Плотно скручивайте провода, при том длина скрутки должна быть не менее 12 – 15 мм. Паять необязательно, а некоторые автоэлектрики не делают этого принципиально.

Надежно изолируйте стыки проводов, причем с учетом того, что не очень качественная изоляционная лента может раскрутиться на один-два витка или съехать во время шевеления проводов при движении машины.

Жгуты проводов должны быть зафиксированы. Во-первых, чтобы они не создавали шум при езде, во-вторых, чтобы не перетирались их изоляция.

Как правило, инсталляторы пытаются спрятать главный блок глубже под торпедо. Важно также хорошо замаскировать сервисную кнопку Valet

Настройка (программирование)

Как ни странно, это может стать самым тяжелым этапом установки. Поэтому тщательно изучите мануал охранной системы (там есть специальные таблицы), попробуйте найти также дополнительную информацию о работе с вашей моделью “сигналки” на форумах установщиков.

Рекомендация Авто24

Приобретя недорогую охранную систему для несложного по конструкции авто, вполне возможно установить ее самому. Но будьте готовы, что вам не удастся реализовать все ее функции. И чем сложнее будет модель “сигналки” и сам автомобиль, тем меньше вероятность вашего полного успеха как установщика. Но помните: не боги горшки обжигают!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сохранить аккумулятор в жару