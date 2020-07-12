Автомобілі регулярно стають жертвами викрадачів, але ціна «сигналки» з інсталяцією може сягати кількасот доларів. Зекономити до половини суми можна, якщо встановити охоронну систему своїми руками

Роботи з електрообладнанням серед водіїв вважаються таким собі чарівним дійством, а вже коли діло доходить до електроніки, то для більшості – це справжній космос. А даремно.

Перш ніж взятися за самостійне підключення сигналізації на авто, треба уявити собі, куди саме має бути під’єднаний кожен елемент комплекту

За наявності гарної покрокової інструкції цілком реально своїми силами встановити на автомобіль охоронну систему. Однак, відразу скажемо, що це не зовсім просто, і далеко не завжди виходить зробити так, як це зробить професіонал.

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Отже, братися за самостійну інсталяцію сигналізації на автомобіль можна, якщо дотримані такі умови:

Машина має електрообладнання без CAN-шини

Є рідна інструкція до охоронної системи - на зрозумілій мові та із вказівками щодо інсталяції та програмування

Є схема електрообладнання автомобіля

Ви готові пожертвувати деякими функціями “сигналки”

Якщо немає подібної схеми, підключити охоронну систему своїми руками аматору практично неможливо

Як монтувати сигналізацію самостійно

Перш за все, слід зрозуміти, які підключення є до головного блоку охоронної системи:

Живлення . Його слід зробити незалежним від положення замка запалювання, хоча краще не тягнути дроти просто від акумулятора, а знайти точку з постійним +12 В десь у важкодоступному для злочинців місці. І не забувайте про запобіжник!

Реле , яке виконує головну функцію системи. Зазвичай вторинні контакти цього реле врізають в ланцюг живлення паливного насосу або системи запалювання, аби знеструмити їх в режимі охорони

Виконавчі механізми (актуатори) дверних замків, які блокують двері для відкривання ззовні. Це не складно, починати треба з 5-дротового актуатора для водійських дверей. Хоча іноді після монтажу треба налаштувати тривалість імпульсу (більшість “сигналок” це дозволяє)

Аварійна сигналізація або габаритні вогні для візуального “спілкування” з власником. Тут доведеться помудрувати, посидівши трохи над схемою автомобіля – або фізично знайти потрібний дріт, скажимо, біля кнопки “аварійки”.

Джгути різнокольорових дротів мають вражаючий вигляд, але якщо чітко розібратись, який куди має прямувати, все стає набагато простіше

Сирена. Це нескладно – два дроти від сирени треба з’єднати із відповідними контактами на головному блоці. Хіба що саму сирену іноді доводиться купувати за окремі гроші.

Антенний модуль . Оскільки це штатний компонент з комплекту, тут теж все просто – треба з’єднати два штатні роз’єми.

Сигнальний світлодіод. Іноді він вмонтований в антенний модуль (і тоді підключається однім загальним штекером), іноді ставиться окремо – тоді пара дротів для нього персональна.

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Кнопка Valet . З підключенням до блоку проблем не буде, а ось із розміщенням не поспішайте: її слід поставити з одного боку геть непомітно, а з іншого – більш-менш доступно. І головне – не забути, куди ви її заховали!

Дроти допоміжних сервісних функцій. Можливо, вам захочеться керувати з брелка замком багажника, приводами люка та склопідйомників. Найважчим тут буде розібратися, по-перше, який дріт на виході з блока обрати, а по-друге, до якої точки в проводці автомобіля його під’єднати. У випадку з дешевими моделями “сигналок” доведеться використовувати проміжне реле.

Які контакти головного блоку підключати до яких периферійних компонентів, має бути розписано в інструкції до системи. Але будьте уважні, перевіряйте все по кілька разів.

Маючи настільки детальну схему з’єднань, підключити охоронну систему зможе навіть людина з мінімальним рівнем електротехнічних знань

Кілька порад інсталятору-аматору

При наладці системи або перевіряючи, чи надходить сигнал на той чи інший виконавчий прилад (реле, сигналку, активація сервоприводів), не під’єднуйте відразу сам споживач. Використовуйте для цього тестер-мультиметр у режимі вольтметра або контрольну лампочку.

Щільно скручуйте дроти, при тому довжина скрутки має бути не менше 12 – 15 мм. Паяти необов’язково, а деякі автоелектрики не роблять цього принципово.

Надійно ізолюйте стики дротів, причому з урахуванням того, що не дуже якісна ізоляційна стрічка може розкрутитися на один-два витки чи з’їхати під час ворушіння дротів при русі машини.

Джгути дротів мають бути зафіксовані. По-перше, щоб вони не створювали шум при їзді, по-друге, щоби не перетиралися їхня ізоляція.

Як правило, інсталятори намагаються сховати головний блок глибше під торпедо. В цьому є сенс, але важливо також добре замаскувати сервісну кнопку Valet

Налагодження (програмування)

Як не дивно, це може стати найважчим етапом інсталяції. Тому ретельно вивчіть мануал охоронної системи (там є спеціальні таблиці), спробуйте найти також додаткову інформацію про роботу з вашою моделлю “сигналки” на форумах установників.

Рекомендація Авто24

Придбавши недорогу охоронну систему для нескладного за конструкцією авто, можна спробувати встановити її самому. Але будьте готові, що вам не вдасться реалізувати всі її функції. І чим складнішим буде модель “сигналки” та сам автомобіль, тим менше ймовірність вашого повного успіху як інсталятора. Але пам’ятайте: не святі горщики ліплять!

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