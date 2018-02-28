Чому швидко сідає акумулятор в автомобілі – це питання стає проблемою не лише узимку. Проте без паніки: розібратися з цією темою у більшості випадків можна самотужки.

З’ясувати, чому швидко сідає акумулятор в автомобілі, можна шляхом кількох послідовних дій, після виконання яких ви можете сміливо проголосити, що стали автоелектриком-аматором – нехай навіть стартового рівня.

1. Хто винен?

Спочатку треба з’ясувати, хто винен у тому, що АКБ сідає – автомобіль чи сама батарея. Найпростіший для аматора спосіб – залишити заряджену батарею, відключивши її від бортової мережі (знявши клеми). Якщо за звичний період вона знову сяде, значить, автомобіль тут ні до чого. Схоже, батарея вже стара, а її засульфатовані пластини не можуть утримувати заряд довго. Швидше за все, АКБ треба замінити, хоча є невеликий шанс на її реанімацію (це тема окремої статті).

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Через добу після повної зарядки справна батарея повинна мати на клемах не меньш як 12,6 вольт.

2. Заряджається АКБ чи ні?

З’ясуйте, чи заряджається батарея в автомобілі взагалі. Можливо, вона тому і опиняється «посаженою» щоранку, що не отримує достатньо енергії від генератора під час їзди. Якщо у вас є тестер (мультиметр), заміряйте напругу на клемах АКБ при працюючому двигуні і увімкнених фарах – прилад має показати не менше 13,8 – 14,2 вольта. Оберти двигуна мають бути холостими або трохи більшими.

3. Кто “краде” енергію?

Акумулятор може не заряджатися навіть при цілком справному автомобілі, коли він здебільшого їздить на короткі відстані і при багатьох увімкнених споживачах. За такої експлуатації АКБ треба раз у місяць-два підзаряжати від стаціонарного зарядного пристрою. Проте якщо навіть справна свіжозаряджена батарея за день-два опиняється посадженою, проблема не в режимі експлуатації і не в генераторі – хтось стиха “краде” заряд у вашу відсутність.

Якщо машина експлуатується суто в місьскому режимі та з багатьма активованими споживачами на борту, її АКБ треба періодично підзаряджати від стаціонарного зарядного пристрою.

4. Перевірте плафони

Перший, хто має потрапити під підозри – це плафони освітлення бардачка, багажника та салону. Переконайтеся, що усі вони погашені, коли запалення вимкнене і всі двері, капот, кришки багажника та речової шухлядки зачинені. Несправний вимикач в такому положенні може залишити світло активованим. Один не вимкнений плафон здатен розрядити акумулятор “в нуль” за 3-5 діб.

5. Магнітола

Зніміть панельку з магнітоли (якщо вона у вас не інтегрована в торпедо штатно). Сучасні нештатні звуковідтворювальні пристрої можуть споживати помітний струм навіть у вимкненому стані – на роботу годинника, збереження пам’яті настройок тощо. Коли лицьову панельку знято, несанкціоноване споживання зазвичай припиняється.

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6. Вийміть з розетки

Перевірте, чи не забули ви у одній з розеток підкурювача якогось споживача – блок живлення відеорегістратора, медіапрогравача, зарядку від телефона, термометр, цифровий плеєр тощо. У деяких автомобілів ці розетки залишаються під напругою навіть коли ключа у замку запалення немає, і значить, за кілька діб або тижнів забутий девайс може посадити АКБ.

7. А може, сигналізація?

Будь-яка автомобільна охоронна система, яку ми зазвичай називаємо сигналізацією, у режимі охорони споживає певний струм. Споживання начебто невелике – 0,015 – 0,04 ампери, проте якщо не їздити на машині більше місяця, вельми можливо застати автомобіль з геть “посаженим” акумулятором. Особливо якщо він був не повністю зарядженим.

Зазвичай аккумулятор служить 4-5 років, проте відомі приклади і 10-річного терміну служби. Багато що залежить від стану електробладнання автомобіля та відношення власника до батареї.

8. Додаткові прилади

Пригадайте, чи не передувало появі проблем з акумулятором встановлення в автомобіль якихось додаткових пристроїв. Можливо той, хто виконував інсталяцію, зробив це неправильно, порушивши коректну роботу електрообладнання.

9. Здавайтесь!

Це не всі відповіді на питання, чому швидко сідає акумулятор в автомобілі, проте далі до пошуку причин треба залучати професіоналів. Зверніться до кваліфікованого електрика на СТО.

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