Что значат сигналы регулировщика во время отключения светофоров

Во время массовых отключений электричества стоит вспомнить основные сигналы, которые регулируют движение в ситуациях, когда светофор выключен или дорожное движение требует ручного управления. Так что такие случаи случаются нечасто, водители нередко путаются, особенно на сложных перекрестках.

Ниже представлено обобщенное разъяснение ключевых положений правил дорожного движения Украины относительно жестов регулировщика.

Сигналы, запрещающие движение

Рука поднята вертикально вверх означает полную остановку для всех участников дорожного движения, включая пешеходов. Необходимо дождаться следующего сигнала.

Регулировщик повернут лицом или спиной к транспортному средству, руки разведены в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью. В таком положении движение в любом направлении запрещено.

Если регулировщик стоит лицом, а правая рука с жезлом вытянута вперед в сторону транспортного средства, водителям разрешается движение направо, но движение прямо запрещено.

Сигналы, разрешающие движение

Если регулировщик повернут левым боком, а правая рука вытянута вперед, разрешено движение во всех направлениях. Водитель может ехать прямо, направо, налево или выполнить разворот.

Когда регулировщик повернут левым боком, но руки опущены или разведены в стороны, разрешено движение прямо и направо. Нужно пропустить пешеходов, которые переходят дорогу перед регулировщиком.

Дополнительные сигналы

Свисток используется только для привлечения внимания, а не как самостоятельная команда движения. Если его слышно, стоит немедленно посмотреть на регулировщика и выполнить поданный жест.

Регулировщик может применять и другие понятные сигналы. Приоритет сигналов регулировщика выше знаков и светофоров, поэтому водители обязаны четко реагировать на команды.

Зачем об этом помнить

Неработающие светофоры во время блэкаутов, непогоды, ремонт перекрестков, аварийные ситуации - все эти обстоятельства требуют от водителя уверенных и быстрых действий без путаницы. Незнание или неправильная трактовка сигналов может создать опасную ситуацию, особенно в интенсивном городском трафике.