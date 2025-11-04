Укр
Що означають сигнали регулювальника на дорозі під час вимкнення світлофору

Регулювальники на дорогах трапляються нечасто, саме тому водії встигають забути, що саме означають їх жести.
Сигнали регулювальника

У час масових відключень електрики варто пригадати основні сигнали, які регулюють рух у ситуаціях, коли світлофор вимкнений або дорожній рух потребує ручного керування. Через те, що такі випадки трапляються нечасто, водії нерідко плутаються, особливо на складних перехрестях.

Нижче подано узагальнене роз’яснення ключових положень правил дорожнього руху України щодо жестів регулювальника.

Сигнали, що забороняють рух

Рука піднята вертикально вгору – означає повну зупинку для всіх учасників дорожнього руху, включно з пішоходами. Необхідно дочекатися наступного сигналу.

Регулювальник повернутий обличчям або спиною до транспортного засобу, руки розведені в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми. У такому положенні рух у будь-якому напрямку є забороненим.

Якщо регулювальник стоїть обличчям, а права рука з жезлом витягнута вперед у бік транспортного засобу, водіям дозволяється рух праворуч, але рух прямо заборонено.

Сигнали, що дозволяють рух

Якщо регулювальник повернутий лівим боком, а права рука витягнута вперед, дозволено рух у всіх напрямках. Водій може їхати прямо, праворуч, ліворуч або виконати розворот.

Коли регулювальник повернутий лівим боком, але руки опущені або розведені в сторони, дозволено рух прямо та праворуч. Потрібно пропустити пішоходів, які переходять дорогу перед регулювальником.

Додаткові сигнали

Свисток використовується лише для привертання уваги, а не як самостійна команда руху. Якщо його чутно, варто негайно подивитися на регулювальника і виконати поданий жест.

Регулювальник може застосовувати й інші зрозумілі сигнали. Пріоритет сигналів регулювальника вищий за знаки і світлофори, тому водії зобов’язані чітко реагувати на команди.

Навіщо про це пам’ятати

Непрацюючі світлофори під час блекаутів, негоди, ремонт перехресть, аварійні ситуації — усі ці обставини потребують від водія впевнених і швидких дій без плутанини. Незнання чи неправильне трактування сигналів може створити небезпечну ситуацію, особливо в інтенсивному міському трафіку.

