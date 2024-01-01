Сигналы регулировщика: как их понять

Патрульная полиция Украины напоминает основные жесты, чтобы вы не растерялись на перекрестке, когда светофор не работает.

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Регулировщик стоит лицом или спиной к вам, руки разведены в стороны, опущены вниз, или согнута перед грудью правая рука с красным диском - движение запрещено во все стороны.

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая красный диск, вытянута вперед, то есть к вам - движение запрещено прямо, а справа - разрешено.

Рука регулировщика с жезлом поднята вверх. Он стоит к вам любой стороной - внимание, будет изменение движения.

Регулировщик стоит к вам левым боком с вытянутой вперед рукой с жезлом - можно ехать в любом направлении.

Регулировщик стоит левым боком к вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты в стороны или согнуты и прижаты к груди - можно ехать прямо или направо, пропустив пешеходов.

Для привлечения внимания регулировщик может использовать сигнал, поданный свистком.