Сигнали регулювальника: як їх зрозуміти

Як зрозуміти сигнали регулювальника
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Патрульна поліція України нагадує основні жести, аби ви не розгубилися на перехресті, коли світлофор не працює.
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- Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені в сторони, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском — рух заборонено в усі сторони.
- Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас — рух заборонено прямо, а праворуч — дозволено.
- Рука регулювальника із жезлом піднята вгору. Він стоїть до вас будь-яким боком — увага, буде зміна руху.
- Регулювальник стоїть до вас лівим боком із витягнутою вперед рукою із жезлом — можна їхати в будь-якому напрямку.
- Регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті в сторони або зігнуті і притиснуті до грудей — можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.
Для привертання уваги регулювальник може використовувати сигнал, поданий свистком.