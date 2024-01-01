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Сигнали регулювальника: як їх зрозуміти

Сигнали регулювальника повинні знати та виконувати не лише водії, але пішоходи та інші учасники дорожнього руху.
Як зрозуміти сигнали регулювальника - Auto24

Як зрозуміти сигнали регулювальника

Євген Гудущан
logo4 листопада, 16:10
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Патрульна поліція України нагадує основні жести, аби ви не розгубилися на перехресті, коли світлофор не працює.

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  • Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені в сторони, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском — рух заборонено в усі сторони.
  • Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас — рух заборонено прямо, а праворуч — дозволено.
  • Рука регулювальника із жезлом піднята вгору. Він стоїть до вас будь-яким боком — увага, буде зміна руху.
  • Регулювальник стоїть до вас лівим боком із витягнутою вперед рукою із жезлом — можна їхати в будь-якому напрямку.
  • Регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті в сторони або зігнуті і притиснуті до грудей — можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.

Для привертання уваги регулювальник може використовувати сигнал, поданий свистком.

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