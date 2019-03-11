Весенняя погода полна сюрпризов, но уж сильного ветра мы, автомобилисты, точно не боимся. А зря!

Казалось бы, в теплом уютном салоне нам нипочем никакой «ветрюган» - но эта уверенность обманчива. Ветер – суровая сила, в некоторых случаях способная покатить автомобиль, как мячик. К счастью, подобные ураганы в Украине – большая редкость, но тем не менее, нашему брату автомобилисту стоит ожидать от ветра самых серьезных неприятностей.

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Ветер опасен не сам по себе, а тем, что может кинуть на машину что-нибудь тяжелое – вплоть до огромного билборда или газетного ларька. Не говоря уже о деревьях, которые в некоторых городах падают просто массово.



Автомобилисту опасен не столько сам ветер, сколько тяжелые и громоздкие объекты, которые он может бросить на машину.

Поэтому в сильный ветер автомобилист должен придерживаться нескольких простых правил:

не парковаться вблизи больших рекламных щитов

не парковаться во дворах старой застройки, где много захламленных балконов с кустарным остеклением, навесами, антеннами, спутниковыми тарелками

избегать движения по улицам, засаженным старыми деревьями, в первую очередь – с большими кронами

в случае попадания вашей машины в зону обвала дерева или элементов строений сохраняйте самообладание. Не стремитесь сию секунду и любой ценой покинуть территорию, осмотритесь, не спровоцируете ли вы таким образом ДТП. Если на вашу машину падает дерево или столб, пригнитесь в салоне до уровня подушки сиденья, ведь тяжелый ствол способен сильно смять крышу современной легковушки.

Рекомендация Авто24

Сильный ветер – не самая типичная для нашей страны опасность, но тем не менее, помните о том, что он может стать настоящим стихийным бедствием. Понять, что сила ветра близка к опасной, можно по началу раскачки машины под его порывами. В случае реальной опасности – падение рядом деревьев, срыв кровли с ближайших зданий – имейте в виду, что покидать салон рекомендуется только в том случае, если совсем рядом есть более надежной убежище.

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