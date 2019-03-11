Весняна погода сповнена сюрпризів, але ж сильного вітру ми, автомобілісти, точно не боїмося. А дарма!

Здавалося б, в теплому затишному салоні нам не страшний някий “вітруган” – але ця впевненість оманлива. Вітер – сувора сила, в деяких випадках здатна покотити автомобіль, наче м'ячик. На щастя, подібні урагани в Україні – велика рідкість, але тим не менш, нашому брату автомобілісту варто очікувати від вітру найсерйозніших неприємностей.

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Вітер небезпечний не сам по собі, а тим, що може кинути на машину що-небудь важке – аж до величезного білборда або газетного кіоску. Не кажучи вже про дерева, які в деяких містах падають просто масово.



Для автомобіліста небезпечний не стільки сам вітер, скільки важкі та громіздкі об'єкти, які він може кинути на машину

Тому в сильний вітер автомобіліст повинен дотримуватися кількох простих правил:

не паркуватися поблизу великих рекламних щитів

не паркуватися у дворах старої забудови, де багато захаращених балконів з кустарним склінням, навісами, антенами, супутниковими тарілками

уникати руху по вулицях, засадженим старими деревами, в першу чергу – з великими кронами

в разі потрапляння вашої машини в зону обвалу дерева або елементів будівель зберігайте спокій. Не прагніть цієї ж секунди і за всяку ціну покинути територію, озирніться, чи не спровокуєте ви таким чином ДТП. Якщо на вашу машину падає дерево або стовп, пригніться в салоні до рівня подушки сидіння, а то й нижче, адже важкий ствол здатний сильно зім'яти дах сучасноого легковика.

Рекомендація Авто24

Сильний вітер – не дуже типова для нашої країни небезпека, але тим не менш, пам'ятайте про те, що він може стати справжнім стихійним лихом. Зрозуміти, що сила вітру близька до небезпечної, можна по початку розгойдування машини під його поривами. У випадку реальної небезпеки – падіння поруч дерев, зрив покрівлі з найближчих будинків – майте на увазі, що залишати салон рекомендується тільки в тому випадку, якщо зовсім поруч є більш надійний притулок.

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