Сильный ветер: что нужно знать водителям для безопасности

По данным синоптиков, в течение суток на территории Киевской области ожидаются сильные порывы ветра скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен первый уровень опасности - желтый, что свидетельствует о повышенных рисках для участников дорожного движения и пешеходов.

Сильный ветер может создавать ряд опасностей. В частности, резкие порывы способны затруднять управление транспортными средствами, особенно на открытых участках автодорог, мостах и эстакадах. В таких условиях возможно боковое смещение автомобиля, поднятие пыли и мусора, что снижает обзорность, а также повреждение легких конструкций, рекламных щитов, деревьев и воздушных линий электропередач.

Рекомендации для водителей

Следует снижать скорость движения и избегать резких маневров. Стоит увеличить дистанцию до других транспортных средств, пользоваться ближним светом фар, воздерживаться от рискованных обгонов и перестроений. Нужно быть особенно внимательными при выезде из лесополос, дворов или застроенных территорий на открытые участки дороги, где сила порывов ощутимо возрастает.

Рекомендации для пешеходов

Необходимо избегать пребывания вблизи деревьев, ненадежных конструкций и объектов, которые ветер может сместить или опрокинуть. Стоит осторожно передвигаться рядом со зданиями, ведь порывы способны подхватывать пыль и мелкие предметы. Дорогу следует переходить только в установленных местах и только после того, как водитель точно заметил пешехода.