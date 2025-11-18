Сильний вітер: що потрібно знати водіям для безпеки

За даними синоптиків, протягом доби на території Київської області очікуються сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності — жовтий, що свідчить про підвищені ризики для учасників дорожнього руху та пішоходів.

Сильний вітер може створювати низку небезпек. Зокрема, різкі пориви здатні ускладнювати керування транспортними засобами, особливо на відкритих ділянках автошляхів, мостах та естакадах. У таких умовах можливе бокове зміщення автомобіля, підняття пилу й сміття, що знижує оглядовість, а також пошкодження легких конструкцій, рекламних щитів, дерев та повітряних ліній електропередач.

Рекомендації для водіїв

Слід знижувати швидкість руху та уникати різких маневрів. Варто збільшити дистанцію до інших транспортних засобів, користуватися ближнім світлом фар, утримуватися від ризикованих обгонів і перестроювань. Потрібно бути особливо уважними під час виїзду з лісосмуг, дворів чи забудованих територій на відкриті ділянки дороги, де сила поривів відчутно зростає.

Рекомендації для пішоходів

Необхідно уникати перебування поблизу дерев, ненадійних конструкцій та об’єктів, які вітер може змістити чи перекинути. Варто обережно пересуватися поруч із будівлями, адже пориви здатні підхоплювати пил та дрібні предмети. Дорогу слід переходити лише у встановлених місцях і лише після того, як водій точно помітив пішохода.