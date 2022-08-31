Американский институт страхования дорожной безопасности (IIHS) обнаружил, что эффективность систем автоматического экстренного торможения, направленных на спасение жизни пешеходов, значительно ухудшается, когда заходит солнце.

Институт проверил эффективность работы 23 транспортных средств, в том числе автомобили среднего размера, внедорожники и небольшие пикапы. Лишь четыре получили самую высокую оценку "Высокий уровень", тогда как половина – базовый балл или вообще не получили оценок.

"Как мы и ожидали, большинство этих систем для пешеходов не очень хорошо работают в темноте, – сказал президент IIHS Дэвид Харки. – Но, очевидно, что автопроизводители могут справиться с этим новым вызовом, ведь Ford, Nissan и Toyota получают более высокую оценку некоторых моделей".

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Четыре автомобиля получили высокую оценку: Ford Mustang Mach-E, Nissan Pathfinder, Toyota Camry и Toyota Highlander. Однако только Pathfinder смог избежать столкновения с манекеном пешехода на всех тестовых скоростях с включенным дальним и ближним светом.

Camry, Highlander и Mustang Mach-E смогли избежать столкновения на скорости 40 км/ч, но столкнулись с манекеном, когда ехали со скоростью 60 км/ч. К счастью, все существенно замедлились и смягчили последствия.

Еще семь автомобилей получили более низкую оценку "Продвинутый": Honda Accord, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, Nissan Frontier, Nissan Murano, Subaru Ascent и Subaru Outback. Ни один не смог избежать аварии на скорости 60 км/ч, и большинство из них испытывали трудности на других скоростях, когда включен только ближний свет.

Тем временем восемь моделей получили лишь базовый балл: Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Ford Maverick, Ford Ranger, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport и Volkswagen Tiguan. Они испытывали трудности во всех тестах, кроме самых низких.

Наконец, Шевроле Malibu, Honda Pilot, Nissan Altima и Toyota Tacoma не показали себя настолько хорошо ночью, чтобы вообще заработать любую оценку. Эти транспортные средства не замедлялись или едва замедлялись, прежде чем столкнуться с манекенами во время нескольких тестов.

Результаты вызывают особую обеспокоенность, поскольку 19 из этих 23 автомобилей получили оценку "Высокий уровень" или "Продвинутый" в дневных условиях. Однако результаты имеют значение, потому что системы для пешеходов очень нужны именно ночью.