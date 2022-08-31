Американський інститут страхування дорожньої безпеки (IIHS) виявив, що ефективність систем автоматичного екстреного гальмування, спрямованих на порятунок життя пішоходів, значно погіршується, коли заходить сонце.

Інститут перевірив ефективність роботи 23 транспортних засобів, серед яких автомобілі середнього розміру, позашляховики та невеликі пікапи. Лише чотири отримали найвищу оцінку “Високий рівень”, тоді як половина отримали базовий бал або взагалі не отримали оцінок.

“Як ми й очікували, більшість цих систем для пішоходів не дуже добре працюють у темряві”, — сказав президент IIHS Девід Харкі. “Але, очевидно, що автовиробники можуть впоратися з цим новим викликом, адже Ford, Nissan і Toyota отримують вищу оцінку за деякі моделі”.

Також цікаво правила дорожнього руху для пішохода

Чотири автомобілі, які отримали найвищу оцінку: Ford Mustang Mach-E, Nissan Pathfinder, Toyota Camry і Toyota Highlander. Проте лише Pathfinder зміг уникнути зіткнення з манекеном пішохода на всіх тестових швидкостях з увімкненим дальнім і ближнім світлом.

Camry, Highlander і Mustang Mach-E змогли уникнути зіткнення на швидкості 40 км/год, але вони зіткнулися з манекеном, коли їхали зі швидкістю 60 км/год. На щастя, усі суттєво сповільнилися та пом’якшили наслідки.

Ще сім автомобілів отримали нижчу оцінку “Просунутий”: Honda Accord, Hyundai Palisade, Hyundai Sonata, Nissan Frontier, Nissan Murano, Subaru Ascent і Subaru Outback. Жоден не зміг уникнути аварії на швидкості 60 км/год, і більшість з них відчували труднощі на інших швидкостях, коли ввімкнено лише ближнє світло.

Тим часом вісім моделей отримали лише базовий бал: Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Ford Maverick, Ford Ranger, Mazda CX-9, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport і Volkswagen Tiguan. Вони мали труднощі в усіх тестах, крім найнижчих.

Нарешті, Chevrolet Malibu, Honda Pilot, Nissan Altima та Toyota Tacoma не показали себе настільки добре вночі, щоб взагалі заробити будь-яку оцінку. Ці транспортні засоби не сповільнювалися або лише ледь сповільнювалися, перш ніж зіткнутися з манекенами під час кількох тестів.

Результати викликають особливе занепокоєння, оскільки 19 із цих 23 автомобілів отримали оцінку “Високий рівень” або “Просунутий” у денних умовах. Однак результати мають значення, тому що системи для пішоходів найбільше потрібні саме вночі.