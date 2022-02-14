Оптовый рынок нефтепродуктов мгновенно отреагировал на падение курса гривны. Все виды горючего подорожали.

В понедельник, 14 февраля, цены в группе резко выросли, отреагировав на резкое падение курса гривны. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам оперативного ценового мониторинга.

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Утром стало известно о росте доллара на наличном рынке до 28,78 грн, или на 68 коп. (+2,4%) по сравнению с пятницей. На межбанковской бирже доллар торгуется на уровне 28,58 грн, тогда как в пятницу он стоил 28,08 грн.

Оптовый рынок отреагировал молниеносно. Рекордный рост на дизтопливо отмечен в порту "Южный" в компании "Анвитрейд" — 1,75 грн/л (32 грн/л). В большой группе цена в компании выросла на 2 150 грн/т, до 37 800 грн/т.

Николаевский трейдер "Кворум" поднял цену на 1,25 грн/л, до 32,05 грн/л, в Южном компания добавила 1,30 грн/л (32,05 грн/л). На остаток базисов рост был заметно ниже – 0,40–1,00 грн/л (30,70 – 31,40 грн/л).

Большой трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" повысил цены на 1 грн/л сразу на всех своих базисах, до 30,60 – 31,00 грн/л.

В Киеве цена на дизтопливо выросла в среднем на 1 грн, хотя в отдельных случаях было и 1,15 грн.

ПАО "Укртатнафта" повысило ценник на дизельное топливо на 700 грн/т (37 700 грн/т, на бензины – на 900 грн/т (А-92 – до 42 500 грн/т, А-95 – 43 500 грн/т).