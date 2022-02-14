Гуртовий ринок нафтопродуктів миттєво відреагував на падіння курсу гривні. Усі види пального подорожчали.

У понеділок, 14 лютого, ціни в гурті різко зросли, відреагувавши на різке падіння курсу гривні. Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу.

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Уранці стало відомо про зростання долара на готівковому ринку до 28,78 грн, або на 68 коп. (+2,4%) порівняно із п'ятницею. На міжбанківській біржі долар торгується на рівні 28,58 грн, тоді як у п'ятницю він коштував 28,08 грн.

Гуртовий ринок відреагував блискавично. Рекордне зростання на дизпальне відзначено в порту "Південний" у компанії "Анвітрейд" — 1,75 грн/л (32 грн/л). У великому гурті ціна у компанії зросла на 2 150 грн/т, до 37 800 грн/т.

Миколаївський трейдер "Кворум" підняв ціну на 1,25 грн/л, до 32,05 грн/л, у Південному компанія додала 1,30 грн/л (32,05 грн/л). На решті базисів зростання було помітно нижчим — 0,40–1,00 грн/л (30,70–31,40 грн/л).

Великий трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" підвищив ціни на 1 грн/л одразу на всіх своїх базисах, до 30,60-31,00 грн/л.

У Києві ціна на дизпальне зросла в середньому на 1 грн, хоча в окремих випадках було й 1,15 грн.

ПАТ "Укртатнафта" підвищило цінник на дизельне пальне на 700 грн/т (37 700 грн/т), на бензини – на 900 грн/т (А-92 – до 42 500 грн/т, А-95 – 43 500 грн/т).