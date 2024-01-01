Скандинавский контроль фур ужесточен: что надо знать

В течение 2024 года было остановлено для выяснения законной перевозки грузов и соблюдения надлежащего технического состояния ровно 679 167 тяжеловесных автомобилей. Это – своеобразный рекорд проверок на дорогах Норвегии, которым побито предыдущую статистику.

Как отмечает на своем сайте Управление государственных дорог Норвегии, в 2022-2023 годах эта цифра не превышала 500 тысяч проверок. Таким образом произошел рост мер контроля более чем на треть – на 36 процентов.

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В среднем каждый день проверялось 2,8 тысячи грузовых автомобилей различных размерных групп, как с местной регистрацией, так и с пропиской в других странах, в основном европейских. Фуры украинских перевозчиков также в это число входят.

Поэтому, прокладывая логистические маршруты на Скандинавию, транспортно-логистическим компаниям следует учитывать значительно повышенную вероятность проверок. Не факт, что это всегда завершится пожеланием счастливой дороги.

Инспекторы при любой погоде проверяют соответствие технического состояния грузовиков для передвижения по дорогам Норвегии. Фото: Норвежская дорожная администрация

В прошлом году все 679 тыс. транспортных средств подвергнуты предварительному осмотру. Из этого числа 97 тыс. грузовиков направлено на более детальную проверку из-за подозрения в нарушениях. Эти машины прошли тщательную проверку, в том числе по документации и техническом состоянии.

В итоге, говорится в отчете, 54 тыс. автомобилей признаны такими, что не соответствуют нормам. Это – восемь процентов, то есть в среднем каждый тринадцатый из них.

Из 54 тыс. проблемных дел в 24 тыс. случаев претензии выставлены за ненадлежащее техническое состояние грузовика. Это завершалось запретом дальнейшего движения до устранения недостатков.

Были и другие причины. Из числа основных выдвинутых претензий указані предметы, мешающие обзору через лобовое стекло, или через освещение, что не соответствует нормам, имеет дефекты или просто неухоженное из-за небрежности.

Примерно 1,5 тыс. случаев критических замечаний касалось шин, отсутствия цепей (в зимний период это обязательный атрибут). Всего из-за использования плохих шин и отсутствия цепей 131 транспортному средству было запрещено дальнейшее движение. Эти показатели на уровне 2023 года.

Управление дорог Швеции также контролировало время вождения и отдыха водителей. Проверено около 18,5 тыс. водителей, более половины которых нарушили правила.