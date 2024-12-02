В Норвегии установлен новый рекорд по покупке электромобилей

Как сообщает electrek.co, в ноябре было зарегистрировано 10 940 новых электромобилей, что почти соответствует показателям октября (10 862 новые электрички). При этом в ноябре прошлого года, в Норвегии было зарегистрировано 8 442 новых электромобилей.

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Из 11 689 новых автомобилей со всеми типами приводов, зарегистрированных в прошлом месяце, 749 не были электрическими, в том числе 154 гибрида, подключаемых к электросети, с долей рынка 1,3%. Таким образом, почти 95% всех новых автомобилей имели возможность заряжаться от розетки.

Как всегда, Tesla Model Y занимает первое место в Норвегии с 14 926 новыми регистрациями за 11 месяцев, что составляет 13% всех новых регистраций. Второе место занимает Volvo EX30 с 6623 единицами, за ним следуют ID.4 (6544) и Tesla Model 3 (6197).

Сейчас Норвегия имеет самый высокий уровень доли рынка электромобилей среди всех стран, причем правительство Норвегии планирует запретить продажи новых традиционных автомобилей с 2025 года. На сегодня 40% автопарка Осло, столицы с населением 700 000 человек, составляют электромобили.

Конечно, это произошло не случайно. Норвежцы достигли этой цели благодаря слишком щедрым государственным стимулам. Однако недавно они были отменены из-за огромного роста количества владельцев электромобилей, а также для поощрения меньшего количества частных автомобилей на дороге (даже электрических) в пользу пешеходов и общественного транспорта.

Начиная с прошлого года, страна ввела НДС в размере от 25% для электромобилей. Новая схема налогообложения НДС является динамичной, поскольку чем дороже электромобиль, тем выше сбор НДС с него взимается. По данным BNEF, в Норвегии есть 29 473 общественных зарядных устройств для электромобилей, а плотность высокоскоростных зарядных устройств составляет 1 на 100 автомобилей.