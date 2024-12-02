В Норвегії встановлено новий рекорд з купівлі електромобілів

Як повідомляє electrek.co, у листопаді було зареєстровано 10 940 нових електромобілів, що майже відповідає показникам жовтня (10 862 нові електрички). При цьому у листопаді минулого року, в Норвегії було зареєстровано 8 442 нових електромобілів.

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З 11 689 нових автомобілів з усіма типами приводів, зареєстрованих минулого місяця, 749 не були електричними, у тому числі 154 гібриди, що підключаються до електромережі, з часткою ринку 1,3%. Таким чином, майже 95% усіх нових автомобілів мали можливість заряджатись від розетки.

Як завжди, Tesla Model Y займає перше місце в Норвегії з 14 926 новими реєстраціями за 11 місяців, що становить 13% усіх нових реєстрацій. Друге місце займає Volvo EX30 з 6623 одиницями, за ним йдуть ID.4 (6544) і Tesla Model 3 (6197).

Зараз Норвегія має найвищий рівень частки ринку електромобілів серед усіх країн, причому уряд Норвегії планує заборонити продажі нових традиційних автомобілів з 2025 року. На сьогодні 40% автопарку Осло, столиці з населенням 700 000 осіб, складають електромобілі.

Звичайно, це сталося не випадково. Норвежці досягли цієї мети завдяки надто щедрим державним стимулам. Проте нещодавно їх було скасовано через величезне зростання кількості власників електромобілів, а також для заохочення меншої кількості приватних автомобілів на дорозі (навіть електричних) на користь пішоходів та громадського транспорту.

Починаючи з минулого року, країна запровадила ПДВ у розмірі від 25% для електромобілів. Нова схема оподаткування ПДВ є динамічною, оскільки чим дорожчий електромобіль, тим вищий збір ПДВ з нього стягується. За даними BNEF, у Норвегії є 29 473 громадських зарядних пристроїв для електромобілів, а щільність високошвидкісних зарядних пристроїв становить 1 на 100 автомобілів.