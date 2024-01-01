Скандинавський контроль фур посилено: що треба знати

Протягом 2024 року було зупинено для з’ясування законного перевезення вантажів та дотримання належного технічного стану рівно 679 167 великовагових автомобілів. Це – своєрідний рекорд перевірок на дорогах Норвегії, яким побито попередню статистику.

Як зазначає на своєму сайті Управління державних доріг Норвегії, у 2022-2023 роках ця цифра не перевищувала 500 тисяч зупинок. Таким чином сталося зростання заходів контролю на понад третину – на 36 відсотків.

Читайте також В Норвегії встановлено новий рекорд з купівлі електромобілів

В середньому кожного дня перевірялося 2,8 тисячі вантажних автомобілів різних розмірних груп, як з місцевою реєстрацією, так і з пропискою до інших країн, в основному європейських. Фури українських перевізників також в це число входять.

Отож, прокладаючи логістичні маршрути на Скандинавію, транспортно-логістичним компаніям слід враховувати значно підвищену ймовірність перевірок. Не факт, що це завжди завершиться побажанням щасливої дороги.

Інспектори за будь-якої погоди перевіряють відповідність технічного стану вантажівок для пересування дорогами Норвегії. Фото: Норвезька дорожня адміністрація

Торік усі 679 тис. транспортних засобів піддано попередньому огляду. З цього числа 97 тис. вантажівок направлено на більш детальну перевірку через підозру в порушеннях. Ці машини пройшли ретельну перевірку, в тому числі щодо документації та технічного стану.

В підсумку, йдеться у звіті, 54 тис. автомобілів визнано такими, що не відповідають нормам. Це – вісім відсотків, тобто в середньому кожен тринадцятий з них.

З 54 тис. проблемних справ у 24 тис. випадків претензії виставлено за неналежний технічний стан вантажівки. Це завершувалося забороною подальшого руху до усунення недоліків.

Були й інші причини. З поміж основних висунутих претензій зазначено предмети, що заважають огляду через лобове скло, чи через освітлення, що не відповідає нормам, має дефекти чи просто недоглянуте через недбалість.

Приблизно 1,5 тис. випадків критичних зауважень стосувалося шин, відсутності ланцюгів (в зимовий період це обов’язковий атрибут). Всього через використання поганих шин та відсутність ланцюгів 131 транспортному засобу було заборонено подальший рух. Ці показники на рівні 2023 року.

Управління доріг Швеції також контролювало час водіння та відпочинку водіїв. Перевірено близько 18,5 тис. водіїв, більш ніж половина яких порушили правила.