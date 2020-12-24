Автомобили BMW теперь реагируют на две новые голосовые команды и могут поздравлять владельцев с Рождеством и Новым годом.

Воспользовавшись возможностями новой операционной системы BMW 7.0, баварский автопроизводитель приготовил специальные поздравления для своих клиентов.

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Водителей, которые любят поговорить со своим автомобилем, умная система с голосовым управлением порадует приятной праздничной музыкой и видео-открыткой на главном экране машины.

Голосовые команды будут активны с 24 декабря для Рождества и с 31 декабря – для Нового года. Конечно, для применения новых возможностей, сначала необходимо загрузить обновление программного обеспечения.

Кроме того, “новогодний баннер автоматически появится до трех раз при запуске машины и будет доступен в любое время в меню”, сообщает немецкий автопроизводитель. Приветствие будет доступно в течение ограниченного периода времени, и только для автомобилей, работающих с программным обеспечением 07/2020 или более поздней версии.

Для BMW это “самое большое и самое широкое обновление в истории производителя автомобилей премиум-класса на сегодня”, поскольку праздничная анимация должна быть доступна в 750 000 автомобилей в 41 стране мира. Для голосовой активации на каждом языке нужно собственное звучание кодовой фразы, что требует значительной работы. Послушайте, например, как произносят название BMW в разных странах мира.