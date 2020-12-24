Автомобілі BMW тепер реагують на дві нові голосові команди і можуть вітати власників із Різдвом та Новим роком.

Скориставшись можливостями нової операційної системи BMW 7.0, баварський автовиробник приготував спеціальні привітання для своїх клієнтів.

Також цікаво: Mercedes-Benz показав електричний S-Клас зі стерильним салоном

Водіїв, що люблять поговорити зі своїм автомобілем, розумна система з голосовим управлінням потішить приємною святковою музикою та відео-листівкою на головному екрані машини.

Голосові команди будуть активні з 24 грудня для Різдва і з 31 грудня – для Нового року. Звичайно, для застосування нових можливостей, спочатку необхідно завантажити оновлення програмного забезпечення.

Крім того, “новорічний банер автоматично з'явиться до трьох разів при запуску машини і буде доступний у будь-який час у меню”, повідомляє німецький автовиробник. Привітання буде доступне протягом обмеженого періоду часу, і лише для автомобілів, що працюють з програмним забезпеченням 07/2020 або пізнішої версії.

Для BMW це “найбільше і найширше оновлення в історії виробника автомобілів преміум-класу на сьогодні”, оскільки святкова анімація повинна бути доступна в 750 000 автомобілів у 41 країні світу. Для госової активації кожною мовою потрібне власне звучання кодової фрази, що потребує значної роботи. Послухайте, наприклад, як вимовляють назву BMW у різних країнах світу.