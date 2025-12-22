Скидка на автогражданку для УБД стала доступной в Дії

С 22 декабря 2025 года лица имеющие статус участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие боевых действий могут получить частичную государственную компенсацию стоимости полиса ОСАГО непосредственно через приложение Дия. Механизм предусматривает дистанционное представление заявки и автоматическое зачисление средств на банковскую карту без посещения учреждений и представления бумажных документов.

Кто может воспользоваться компенсацией

Право на получение компенсации имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие боевых действий.

Обязательными условиями являются:

наличие соответствующего статуса в приложении Дія;

заключение договора ОСАГО после 1 января 2025 года;

оформление полиса на специальных условиях с 50-процентным уменьшением страховой премии.

Таким образом, налогоплательщики компенсируют половину стоимости полиса для льготных категорий, обеспечивая для указанных льготников частичное покрытие расходов на Автогражданку.

Как получить компенсацию через Дию

Процедура состоит из нескольких шагов и максимально автоматизирована:

Войти в приложение Дія и перейти в раздел Сервисы, вкладка Ветеран PRO.

Выбрать услугу "Компенсация Автогражданки".

Подтвердить льготный договор ОСАГО, данные которого подтягиваются автоматически из реестров.

Выбрать Дія.Карту для зачисления средств или открыть ее в одном из банков-партнеров.

Отправить заявку на обработку.

Благодаря интеграции Дія с государственными реестрами заявление формируется автоматически, что уменьшает риск ошибок и существенно сокращает время рассмотрения.

Практическое значение новой услуги

Запуск компенсации ОСАГО в цифровом формате снимает одну из финансовых и бюрократических преград для лиц со статусом УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны. Ранее процесс требовал личных обращений и дополнительных подтверждений, теперь же он сведен к нескольким действиям в смартфоне. Это также уменьшает нагрузку на государственные органы и минимизирует человеческий фактор.