Знижка на автоцивілку для УБД стала доступною у Дії

З 22 грудня 2025 року особи що мають статус учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок бойових дій можуть отримати повну державну компенсацію вартості поліса ОСЦПВ безпосередньо через додаток Дія. Механізм передбачає дистанційне подання заявки та автоматичне зарахування коштів на банківську картку без відвідування установ і подання паперових документів.

Хто може скористатися компенсацією

Право на отримання компенсації мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок бойових дій.

Обов’язковими умовами є:

наявність відповідного статусу в застосунку Дія;

укладення договору ОСЦПВ після 1 січня 2025 року;

оформлення поліса на спеціальних умовах із 50-відсотковим зменшенням страхової премії.

Таким чином, платники податків компенсують другу половину вартості поліса для пільгових категорій, забезпечуючи для вказаних пільговиків повне покриття витрат на Автоцивілку.

Як отримати компенсацію через Дію

Процедура складається з кількох кроків і максимально автоматизована:

Увійти до застосунку Дія та перейти в розділ Сервіси, вкладка Ветеран PRO.

Обрати послугу «Компенсація Автоцивілки».

Підтвердити пільговий договір ОСЦПВ, дані якого підтягуються автоматично з реєстрів.

Обрати Дія.Картку для зарахування коштів або відкрити її в одному з банків-партнерів.

Надіслати заявку на обробку.

Завдяки інтеграції Дії з державними реєстрами заява формується автоматично, що зменшує ризик помилок і суттєво скорочує час розгляду.

Практичне значення нової послуги

Запуск компенсації ОСЦПВ у цифровому форматі знімає одну з фінансових та бюрократичних перепон для осіб зі статусом УБД і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Раніше процес вимагав особистих звернень та додаткових підтверджень, тепер же він зведений до кількох дій у смартфоні. Це також зменшує навантаження на державні органи та мінімізує людський фактор.