Три дизайнерских эскиза демонстрируют особый хэтчбек снаружи и изнутри.

Компания Skoda поделилась первыми эскизами будущей Fabia Monte Carlo. Хэтчбек четвертого поколения сохранит двухцветный кузов со щедрым декором черным лаком, а внутри появятся карбоновые детали.

Также интересно: Lexus показал электрический кроссовер RZ 450e на фото

Skoda Fabia Monte Carlo на фирменных изображениях показана в красно-черном кузове. Темные акценты кузова дополняют тонированные фары – заметно, что оптика спереди и сзади затемнена. Также привлекают внимание большие двухцветные колесные диски, скорее всего, они будут 18-дюймовыми.

Салон хэтчбека выполнен преимущественно в черном цвете, который дополняют красные акценты. Интерьер украшают карбоновые детали; кресла – спортивные, цифровая приборная панель будет включена в стандартное оснащение Fabia Monte Carlo.

Технические характеристики хэтчбека и время его официальной премьеры чешская марка пока не раскрывает.

Фото: эскизы Skoda Fabia Monte Carlo 2022 / Skoda