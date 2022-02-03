Три дизайнерських ескізи демонструють особливий хетчбек зовні та зсередини.
Компанія Skoda поділилась першими ескізами майбутньої Fabia Monte Carlo. Хетчбек четвертого покоління збереже двоколірний кузов зі щедрим декором чорним лаком, а всередині з’являться карбонові деталі.
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Skoda Fabia Monte Carlo на фірмових зображеннях показано у червоному-чорному кузові. Темні акценти кузову доповнюють тоновані фари – помітно, що оптика спереду та ззаду затемнена. Також привертають увагу великі двоколірні колісні диски, скоріш за все, вони будуть 18-дюймовими.
Салон хетчбека виконаний переважно в чорному кольорі, який доповнюють червоні акценти. Інтер’єр прикрашають карбонові деталі; крісла – спортивні, цифрова приладова панель буде включена у стандартне оснащення Fabia Monte Carlo.
Технічні характеристики хетчбека та час його офіційної прем'єри чеська марка поки не розкриває.
Фото: ескізи Skoda Fabia Monte Carlo 2022 / Skoda