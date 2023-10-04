Концерн Volkswagen Group договорился о производстве автомобилей Skoda с казахстанским Allur.

Соглашение было подписано с местной автомобильной компанией Allur. Инвестиции в совместное производство Skoda и Allur составят 26 миллиардов тенге (около 51,7 миллиона евро): эти средства пойдут на организацию выпуска машин и создание дилерской сети чешской марки.

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Сколько и какие модели будут собирать на предприятии в Казахстане, пока неизвестно, однако в их составлении планируется задействовать 1,5 тысячи человек. Как сообщает Forbes.kz, группа инженеров завода Allur уже находится на производственной площадке Skoda в Чехии, где проходит обучение.

Allur имеет большой завод в Костанае, там в настоящее время производятся модели брендов Chevrolet, Kia и JAC. Что касается Skoda, то это уже не первая попытка чешского автопроизводителя локализовать выпуск машин в Казахстане. В 2017 году Skoda имела договоренности с «Азия Авто», однако уже через четыре года, в 2021-м, производство свернули из-за проблем владельца завода с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.