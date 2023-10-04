Концерн Volkswagen Group домовився про складання Skoda з казахстанським Allur.

Угода була підписана з місцевою автомобільною компанією Allur. Інвестиції у спільне виробництво Skoda та Allur становитимуть 26 мільярдів тенге (майже 51,7 мільйона євро): ці кошти підуть на організацію випуску машин та створення дилерської мережі чеської марки.

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Скільки і які саме моделі збиратимуть на підприємстві в Казахстані, поки що невідомо, проте в їхньому складанні планується задіяти 1,5 тисячі осіб. Як повідомляє Forbes.kz, група інженерів заводу Allur вже знаходиться на виробничому майданчику Skoda у Чехії, де проходить навчання.

Allur має великий завод в Костанаї, там в даний час виробляються моделі брендів Chevrolet, Kia і JAC. Що ж до Skoda, то це вже не перша спроба чеського автовиробника локалізувати випуск машин у Казахстані. У 2017 році Skoda мала домовленості про складання з «Азія Авто», проте вже через чотири роки, у 2021-му, виробництво звернули через проблеми власника заводу з Міністерством індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.