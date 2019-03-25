Пока что дизайн возможного пикапа разрабатывают студенты.

Группа студентов машиностроительного вуза Чехии под руководством дизайнеров и технологов Skoda работает над созданием пикапа на базе внедорожника Kodiaq. Очередная версия пикапа будет представлена в июне 2019 года.

Студентам в возрасте от 17 до 20 лет дали задание создать пикап с экспрессивным дизайном. Автомобиль-донор Skoda Kodiaq был выбран через его смелые “рубленые” формы и значительный потенциал его форм для полета фантазии студентов.

Перед этим студенты делали концептуальный кабриолет-кроссовер на базе Karoq.