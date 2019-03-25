Поки що дизайн можливого пікапа розробляють студенти.

Група студентів машинобудівного вузу Чехії під керівництвом дизайнерів та технологів Skoda працює над створенням пікапу на базі позашляховика Kodiaq. Чергова версія пікапу буде представлена в червні 2019 року.

Студентам віком від 17 до 20 років дали завдання створити пікап з експресивним дизайном. Автомобіль-донор Skoda Kodiaq був обраний через його сміливі “рублені” форми та значний потенціал його форм для польоту фантазії студентів.

Перед цим студенти робити концептуальний кабріолет-кросовер на базі Karoq.