Чешский субкомпактный хэтчбек вырос настолько, что сравнялся по габаритам с Volkswagen Golf 4-го поколения.
Volkswagen Golf – представитель класса С, тогда как Fabia относится к младшему В классу. Но в новом поколении Fabia уже едва вписывается в формат класса супермини / субкомпакт / В. Четвертое поколение модели не только прибавит в объемах, но и снова будет иметь четырехцилиндровый мотор, 150-сильный.
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Skoda позволила рассмотреть закамуфлированный прототип Fabia и раскрыла многие технические характеристики, чтобы облегчить ожидания до мировой премьеры, запланированной на этот год.
Прежде всего, Fabia нового поколения будет значительно больше предыдущей и будет иметь больше общего с Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Имея длину 4 107 миллиметров, ширину 1 780 мм и высоту 1 460 мм, супермини четвертого поколения лишь немного короче, чем Golf Mk4, однако шире и выше. Он также имеет более длинную колесную базу, чем компактный хэтчбек из Вольфсбурга.
|Skoda Fabia Mk4
|Skoda Fabia Mk3
|Volkswagen Golf Mk4
|Длина, мм
|4107
|3997
|4148
|Ширина, мм
|1780
|1732
|1735
|Высота,мм
|1460
|1467
|1440
|Колесная база, мм
|2567
|2470
|2512
Такие габариты позволят новой Skoda Fabia быть наиболее практичной моделью в своем сегменте. Объем багажника хэтчбека теперь составляет 380 литров, что на 50 литров больше, чем раньше, и лучше, чем у большинства родственных моделей концерна VAG (одновременно с Golf Mk8), а также конкурентов, таких как Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Ford Fiesta и Dacia Sandero. Со сложенными сиденьями грузоподъемность возрастает до 1 190 литров. Кроме того, планируется к производству универсал Fabia, который будет еще просторнее за задними сиденьями. Благодаря дополнительным 100 миллиметрам в колесной базе, количество места для ног у компактного хэтчбека увеличилось.
Несмотря на увеличенные размеры, Skoda заявляет, что инженерам удалось в значительной степени сохранить вес своего предшественника, благодаря новой платформе. Кроме того, маленький гигант обещает стать самым аэродинамическим автомобилем в своем классе, имея коэффициент сопротивления 0,28 вместо прежних 0,32. Это частично достигается применением активной регулируемой заслонки радиатора в нижней части переднего бампера.
Новая Fabia снова будет предложена с четырехцилиндровым двигателем. Skoda решила установить 1,5-литровый бензиновый турбомотор с отдачей в 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров. Он будет доступен исключительно с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением. Агрегат оснащен технологией отключения двух цилиндров, для уменьшения потребления горючего, когда полная мощность двигателя не нужна.
Фото: Skoda Fabia четвертого поколения / Skoda
Также для модели нового поколения предусмотрены атмосферный трехцилиндровый двигатель 1.0 MPI в двух исполнениях, 1.0 TSI также в двух исходных вариантах. Все двигатели являются частью семейства Evo, а TSI имеют бензиновый сажевый фильтр. Дизельных моторов производитель не анонсировал и их, скорее всего, не будет.
Ожидается, что следующее поколение Fabia прибудет в этом году, а универсал Combi появится ближе к концу 2022 года или в начале 2023 года. До того времени нынешний компактный универсал будет продаваться параллельно с хэтчбеком нового поколения.