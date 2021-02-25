Чешский субкомпактный хэтчбек вырос настолько, что сравнялся по габаритам с Volkswagen Golf 4-го поколения.

Volkswagen Golf – представитель класса С, тогда как Fabia относится к младшему В классу. Но в новом поколении Fabia уже едва вписывается в формат класса супермини / субкомпакт / В. Четвертое поколение модели не только прибавит в объемах, но и снова будет иметь четырехцилиндровый мотор, 150-сильный.

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Skoda позволила рассмотреть закамуфлированный прототип Fabia и раскрыла многие технические характеристики, чтобы облегчить ожидания до мировой премьеры, запланированной на этот год.

Прежде всего, Fabia нового поколения будет значительно больше предыдущей и будет иметь больше общего с Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Имея длину 4 107 миллиметров, ширину 1 780 мм и высоту 1 460 мм, супермини четвертого поколения лишь немного короче, чем Golf Mk4, однако шире и выше. Он также имеет более длинную колесную базу, чем компактный хэтчбек из Вольфсбурга.

Skoda Fabia Mk4 Skoda Fabia Mk3 Volkswagen Golf Mk4 Длина, мм 4107 3997 4148 Ширина, мм 1780 1732 1735 Высота,мм 1460 1467 1440 Колесная база, мм 2567 2470 2512



Такие габариты позволят новой Skoda Fabia быть наиболее практичной моделью в своем сегменте. Объем багажника хэтчбека теперь составляет 380 литров, что на 50 литров больше, чем раньше, и лучше, чем у большинства родственных моделей концерна VAG (одновременно с Golf Mk8), а также конкурентов, таких как Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Ford Fiesta и Dacia Sandero. Со сложенными сиденьями грузоподъемность возрастает до 1 190 литров. Кроме того, планируется к производству универсал Fabia, который будет еще просторнее за задними сиденьями. Благодаря дополнительным 100 миллиметрам в колесной базе, количество места для ног у компактного хэтчбека увеличилось.

Несмотря на увеличенные размеры, Skoda заявляет, что инженерам удалось в значительной степени сохранить вес своего предшественника, благодаря новой платформе. Кроме того, маленький гигант обещает стать самым аэродинамическим автомобилем в своем классе, имея коэффициент сопротивления 0,28 вместо прежних 0,32. Это частично достигается применением активной регулируемой заслонки радиатора в нижней части переднего бампера.

Новая Fabia снова будет предложена с четырехцилиндровым двигателем. Skoda решила установить 1,5-литровый бензиновый турбомотор с отдачей в 150 лошадиных сил и 250 ньютон-метров. Он будет доступен исключительно с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением. Агрегат оснащен технологией отключения двух цилиндров, для уменьшения потребления горючего, когда полная мощность двигателя не нужна.

Фото: Skoda Fabia четвертого поколения / Skoda

Также для модели нового поколения предусмотрены атмосферный трехцилиндровый двигатель 1.0 MPI в двух исполнениях, 1.0 TSI также в двух исходных вариантах. Все двигатели являются частью семейства Evo, а TSI имеют бензиновый сажевый фильтр. Дизельных моторов производитель не анонсировал и их, скорее всего, не будет.

Ожидается, что следующее поколение Fabia прибудет в этом году, а универсал Combi появится ближе к концу 2022 года или в начале 2023 года. До того времени нынешний компактный универсал будет продаваться параллельно с хэтчбеком нового поколения.