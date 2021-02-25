Чеський субкомпактний хетчбек виріс настільки, що зрівнявся за габаритами із Volkswagen Golf 4-го покоління.

Volkswagen Golf – представник класу С, тоді як Fabia відноситься до молодшого В класу. Але в новому поколінні Fabia вже ледь вписується у формат класу суперміні / субкомпакт / В. Четверте покоління моделі не лише додасть в об’ємах, а й знову матиме чотирициліндровий мотор, 150-сильний.

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Skoda дозволила роздивитись закамуфльований прототип Fabia та розкрила багато технічних характеристик, щоб полегшити очікування до світової прем'єри, запланованої на цей рік.

Перш за все, Fabia нового покоління буде значно більшою за попередню і матиме більше спільного Volkswagen Polo, Seat Ibiza та Audi A1. Маючи довжину 4107 міліметрів, ширину 1780 мм і висоту 1460 мм, суперміні міні четвертого покоління лише трохи коротший за Golf Mk4, проте є ширшим і вищим. Він також має довшу колісну базу, ніж компактний хетчбек із Вольфсбурга.

Skoda Fabia Mk4 Skoda Fabia Mk3 Volkswagen Golf Mk4 Довжина, мм 4107 3997 4148 Ширина, мм 1780 1732 1735 Висота,мм 1460 1467 1440 Колісна база, мм 2567 2470 2512



Такі габарити дозволять новій Skoda Fabia бути найбільш практичною моделлю у своєму сегменті. Об'єм багажника хетчбека тепер становить 380 літрів, що на 50 літрів більше, ніж раніше, і краще, ніж у більшості споріднених моделей концерну VAG (одночасно з Golf Mk8), а також конкурентів, таких як Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Ford Fiesta та Dacia Sandero. Зі складеними сидіннями вантажопідйомність зростає до 1190 літрів. Крім того, планується до виробництва універсал Fabia, який буде ще просторішим за задніми сидіннями. Завдяки додатковим 100 міліметрам у колісній базі, кількість місця для ніг у компактного хетчбека збільшилась.

Незважаючи на збільшені розміри, Skoda заявляє, що інженерам вдалося значною мірою зберегти вагу свого попередника, завдяки новій платформі. Крім того, маленький гігант обіцяє стати найбільш аеродинамічним автомобілем у своєму класі, маючи коефіцієнт опору 0,28 замість колишніх 0,32. Це частково досягається застосуванням активної регульованої заслінки радіатора в нижній частині переднього бампера.

Нова Fabia знову буде запропонована з чотирициліндровим двигуном. Skoda вирішила встановити 1,5-літровий бензиновий турбомотор з віддачею у 150 кінських сил і 250 ньютон-метрів. Він буде доступний виключно з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG з подвійним зчепленням. Агрегат оснащений технологією відключення двох циліндрів, для зменшення споживання пального, коли повна потужність двигуна не потрібна.

Фото: Skoda Fabia четвертого покоління / Skoda

Також для моделі нового покоління передбачені атмосферний трициліндровий двигун 1.0 MPI у двох виконаннях, 1.0 TSI також у двох вихідних варіантах. Всі двигуни є частиною сімейства Evo, а TSI мають бензиновий сажевий фільтр. Дизельних моторів виробник не анонсував і їх, швидше за все, не буде.

Очікується, що наступне покоління Fabia прибуде цього року, а універсал Combi з’явиться ближче до кінця 2022 року або на початку 2023 року. До того часу нинішній компактний універсал буде продаватись паралельно з хетчбеком нового покоління.