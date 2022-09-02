После прекращения производства Citigo около двух лет назад Fabia является наименьшей моделью Skoda на европейском рынке. Однако кажется, что сейчас будущее Fabia неопределенно.

Руководитель чешской компании Клаус Зелмер недавно выступил перед представителями СМИ во время дебюта концепта Vision 7S. Зелмер подтвердил, что полностью электрический преемник Fabia уже разрабатывается, хотя, похоже, он не будет готов к выходу на рынок не раньше последнего квартала этого десятилетия.

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"На смену Fabia с ее ценовой позицией придет аккумуляторный электрический автомобиль, и мы над этим работаем", – сказал Зелмер. «Наибольшей проблемой сейчас является стоимость аккумуляторных электромобилей, особенно при производстве автомобиля [размера] Fabia. Нам придется остаться терпеливым».

Британское издание сообщает, что новая полностью электрическая модель, вероятно, будет основываться на начальной версии архитектуры MEB Volkswagen. Он станет одним из последних электромобилей от VAG, базирующихся на этой платформе, прежде чем конгломерат перейдет на новую платформу SSP.

С точки зрения дизайна, преемник Fabia, как сообщается, будет иметь новый язык дизайна Skoda, представленный концептом Vision 7S. По всей вероятности, это означает, что новая модель может выглядеть как маленький кроссовер, а не классический хэтчбек.