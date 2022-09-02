Після припинення виробництва Citigo близько двох років тому Fabia наразі є найменшою моделлю Skoda на європейському ринку. Однак, здається, що зараз майбутнє Fabia невизначене.

Керівник чеської компанії Клаус Зелмер нещодавно виступив перед представниками ЗМІ під час дебюту концепту Vision 7S. Зелмер підтвердив, що повністю електричний наступник Fabia вже розробляється, хоча, здається, він не буде готовий до виходу на ринок не раніше останнього кварталу цього десятиліття.

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«На зміну Fabia з її ціновою позицією прийде акумуляторний електричний автомобіль, і ми над цим працюємо», – сказав Зелмер. «Найбільшою проблемою на даний момент є вартість акумуляторних електромобілів, особливо при виробництві автомобіля [розміру] Fabia. Нам доведеться залишитися терплячими».

Британське видання повідомляє, що нова повністю електрична модель, ймовірно, базуватиметься на початковій версії архітектури MEB Volkswagen. Він стане одним із останніх електромобілів від VAG, які базуватимуться на цій платформі, перш ніж конгломерат перейде на нову платформу SSP.

З точки зору дизайну, наступник Fabia, як повідомляється, матиме нову мову дизайну Skoda, представлену концептом Vision 7S. Ймовірно, це означає, що нова модель може виглядати як маленький кросовер, а не класичний хетчбек.

Наразі невідомо, чи буде цей новий електромобіль називатися Fabia. Skoda хоче перейти на повністю електричну лінійку моделей до кінця десятиліття, і вона може вирішити дати деяким зі нових моделей нові назви, які історично не пов’язані з маркою, як Fabia.