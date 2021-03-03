С конвейера завода компании Skoda в Млада-Болеславе (Чехия) сошел двухмиллионный кроссовер.
Юбилейной стала модель Skoda Kamiq, которая также преодолела отметку в 250 тыс. произведенных экземпляров.
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Выпуск кроссовера Skoda Kamiq начался в 2019 году. Он стал третьей моделью линейки SUV (Sport utility vehicle) для европейского рынка вслед за Kodiaq и Karoq. Новинка сочетает в себе управляемость, маневренность, увеличенный дорожный просвет и высокую посадку.
Автомобиль базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group и оборудован современными электронными системами помощи водителю, информационно-развлекательной системой и рядом практических решений.
Отмечается, что в Чешской Республике Skoda производит кроссоверы на двух заводах. Так, Kamiq, Enyaq iV и Karoq выпускаются в Млада-Болеславе. При этом Karoq собирается вместе с Kodiaq на производственной линии в Квасинах.
Количество изготовленных кроссоверов ŠKODA:
- Yeti – 684 500 шт.
- Kodiaq – 593 600 шт.
- Karoq – 454 800 шт.
- Kamiq – 266 000 шт. (включая Kamiq GT)
- Enyaq – 1 100 шт.