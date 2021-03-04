З конвеєра заводу компанії Skoda в Млада-Болеславі (Чехія) зійшов двохмільйонний кросовер.

Ювілейною стала модель Skoda Kamiq, яка також подолала позначку у 250 тис. вироблених примірників.

Читайте також: Skoda Fabia 2021 показалась на офіційних фото у камуфляжі

Випуск кросовера Skoda Kamiq почався у 2019 році. Він став третьою моделлю лінійки SUV (Sport utility vehicle) для європейського ринку слідом за Kodiaq і Karoq. Новинка поєднує в собі керованість, маневровість, збільшений дорожній просвіт і високу посадку.

Автомобіль базується на платформі MQB концерну Volkswagen Group і обладнаний сучасними електронними системами допомоги водієві, інформаційно-розважальною системою і низкою практичних рішень.

Відзначається, що в Чеській Республіці Skoda виробляє кросовери на двох заводах. Так, Kamiq, Enyaq iV і Karoq випускаються в Млада-Болеславі. При цьому Karoq також збирається разом з Kodiaq на виробничій лінії в Квасинах.

Кількість виготовлених кросоверів ŠKODA: