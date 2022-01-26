Модельный ряд Skoda пополнился бюджетным седаном Slavia с двигателем TSI на 125 и 150 "лошадей". Новинка предназначена для индийского рынка.

Skoda Slavia, премьера которого состоялась в ноябре прошлого года, стал третьей моделью, созданной в рамках стратегии India 2.0. Седан, разработанный на базе бразильского Volkswagen Virtus, построен на упрощенной "тележке" MQB-A0-IN, созданной специально для недорогих автомобилей Volkswagen Group.

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Внешность модели не стала сюрпризом: она выполнена в актуальном стиле Skoda и оформлением передней части напоминает Fabia. В багажнике 4,5-метрового седана вмещается 521 л груза. Архитектура салона также похожа на Fabia. Внутри "топового" варианта есть виртуальная панель приборов и дисплей-планшет мультимедийной системы диагональю до 10 дюймов, по бокам расположены круглые дефлекторы воздуховодов. Также в списке оснащения есть камера заднего вида, климат-контроль с сенсорным экраном, люк и вентиляция сидений. В базовой комплектации панель приборов аналоговая, экран “мультимедиа” 7-дюймовый, а вместо климат-контроля – кондиционер.

В моторной гамме всего два варианта: это литровый двигатель TSI мощностью 115 сил и 1,5-литровый агрегат на 150 л.с. Первый сочетается с "механикой" или "автоматом" с шестью передачами, второй – с той же механической коробкой или с 7-ступенчатым "роботом" DSG.