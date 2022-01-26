Модельний ряд Skoda поповнився бюджетним седаном Slavia з двигуном TSI на 125 та 150 "коней". Новинка призначена для індійського ринку.

Skoda Slavia, прем'єра якого відбулася у листопаді минулого року, стала третьою моделлю, що була створена в рамках стратегії India 2.0. Седан, розроблений на базі бразильського Volkswagen Virtus, побудований на спрощеному "візку" MQB-A0-IN, створеному спеціально для недорогих автомобілів Volkswagen Group.

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Зовнішність моделі не стала сюрпризом: вона виконана в актуальному стилі Skoda і оформленням передньої частини нагадує Fabia. У багажнику 4,5-метрового седана вміщується 521 л вантажу. Архітектура салону також схожа на Fabia. Усередині "топового" варіанта є віртуальна панель приладів і дисплей-планшет мультимедійної системи діагоналлю до 10 дюймів, з боків розташовані круглі дефлектори повітроводів. Також у списку оснащення є камера заднього виду, клімат-контроль із сенсорним екраном, люк та вентиляція сидінь. У базовій комплектації панель приладів аналогова, екран “мультимедіа” 7-дюймовий, а замість клімат-контролю – кондиціонер.

У моторній гамі всього два варіанти: це літровий двигун TSI потужністю 115 сил та 1,5-літровий агрегат на 150 к.с.. Перший поєднується з "механікою" або "автоматом" з шістьма передачами, другий - з тією ж механічною коробкою або з 7-ступінчастим "роботом" DSG.