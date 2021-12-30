Оновлений Škoda Karoq з’явиться в українських автосалонах навесні, але вже зараз офіційні дилери марки приймають на нього замовлення.

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Škoda в Україні, оголосила про старт продажів оновленого компактного кросовера Škoda Karoq та розпочала прийом замовлень у виробництво.

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Через місяць після офіційної світової прем'єри оновленого Škoda Karoq стали відомі ціни та комплектації для українського ринку. Кросовер доступний у комплектаціях Active, Ambition та Style з вже знайомою лінійкою двигунів та коробок передач: 1.4 TSI (110 кВт) 8AT; 2.0 TDI (85 кВт) 6МГ; 2.0 TDI (85 кВт) 7DSG, а також 2.0 TDI (110 кВт) 7DSG. Ціна на оновлений Škoda Karoq стартує від 669 591 грн, а початок виробництва заплановано на березень 2022 року.

Модель виробляється у Чехії, Словаччині, Україні, Росії, Китаї та доступна на ринках 60 країн. Для українського ринку оновлений ŠKODA KAROQ виготовляється на заводі "Єврокар" у Соломоновому.